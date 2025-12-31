Decisione obbligata per pagare

L’Amministrazione comunale di Grosseto ha adottato una decisione definitiva riguardo alla gestione del centro sportivo di Roselle, chiudendo una lunga fase di discussioni e interventi amministrativi. Questa scelta rappresenta un passo importante per chiarire la situazione finanziaria e amministrativa della struttura, garantendo trasparenza e stabilità nel futuro. La decisione, comunque, si inserisce in un contesto di complessità gestionale che richiede attenzione e responsabilità.

GROSSETO Una complessa vicenda amministrativa e finanziaria si è conclusa con una decisa presa di posizione da parte dell'Amministrazione comunale di Grosseto riguardo la gestione del centro sportivo di Roselle. A fronte delle determinazioni assunte dall'Istituto di credito, Banca Tema, che aveva erogato il mutuo pluridecennale per la realizzazione dell'impianto, il Comune è intervenuto in qualità di garante, come previsto dagli accordi contrattuali di alcuni anni fa in caso di mancato adempimento del concessionario. L'ente creditizio ha infatti comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, l' US Grosseto 1912, dovuto al mancato pagamento di alcune rate mensili del mutuo pluriennale.

