De Gennaro e Michieletto eletti migliori pallavolisti del 2025 | è dominio Italia tra donne e uomini

Nel 2025, l’Italia si distingue nel mondo della pallavolo con De Gennaro e Michieletto riconosciuti come i migliori pallavolisti dell’anno. Alessandro Michieletto, in particolare, ha avuto un ruolo fondamentale con la Nazionale, contribuendo alla vittoria ai Mondiali nelle Filippine. Questi riconoscimenti confermano l’eccellenza italiana nel settore, evidenziando il talento e la crescita del volley nel nostro paese.

Alessandro Michieletto, protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di Volley nelle Filippine, è stato eletto miglior giocatore del 2025. A inserirlo in vetta alla classifica è stato il social team di Volleyball World, testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. L’attaccante di Trento ha preceduto un altro schiacciatore, il bulgaro Aleksandar Nikolov, in forza a Civitanova. Al terzo posto Simone Giannelli, capitano della Nazionale. Alle spalle del palleggiatore di Perugia il centrale polacco Jakub Kochanowski, lo schiacciatore polacco Wilfredo Leon e il regista bulgaro Simeon Nikolov. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - De Gennaro e Michieletto eletti migliori pallavolisti del 2025: è dominio Italia tra donne e uomini Leggi anche: Il Mondiale di beach volley parla nordico: dominio svedese tra gli uomini, magia lettone tra le donne Leggi anche: LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: forcing svedese tra le donne! Bella Italia tra gli uomini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Con Moki De Gennaro e Michieletto l'Italia chiude il 2025 sul tetto del mondo anche nei premi Volleyball World - Volley, nei premi FIVB 2025 ancora una volta due italiani davanti a tutti: Moki De Gennaro in campo femminile, Alessandro Michieletto in ambito maschile. sport.virgilio.it

