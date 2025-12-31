De Bruyne rientra a metà gennaio | i tempi di recupero
Kevin De Bruyne tornerà in campo a metà gennaio, dopo il recupero dall’infortunio. Il Belgio e il Manchester City seguiranno con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni fisiche nei prossimi giorni. Il club e i medici valuteranno i tempi di ritorno all’attività agonistica, assicurando un adeguato recupero. Restano quindi alcune settimane di attesa prima di rivederlo in campo con la maglia dei Citizens.
