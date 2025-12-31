Dazi sui formaggi italiani fino al 52% la Cina mette a rischio 71 milioni di euro

I dazi sui formaggi italiani fino al 52% rappresentano una minaccia significativa per il settore, mettendo a rischio circa 71 milioni di euro di export. Negli ultimi anni, la Cina si è affermata come uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano, e le nuove tariffe potrebbero compromettere le opportunità di crescita e la presenza delle eccellenze italiane nel Paese.

Negli ultimi anni il mercato cinese si è progressivamente affermato come una delle frontiere più interessanti per l'agroalimentare italiano. Un percorso costruito con pazienza, investimenti, promozione del Made in Italy e un crescente apprezzamento da parte dei consumatori asiatici per i prodotti di qualità. Oggi, però, questo percorso rischia di subire una brusca frenata. L'annuncio del governo di Pechino di voler imporre nuovi dazi sui prodotti lattiero – caseari importati dall'Unione europea rappresenta un colpo durissimo per il settore. Si ipotizzano aliquote fino al 52%, a danno soprattutto dei prodotti freschi, in particolare per i formaggi italiani.

