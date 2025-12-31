Nel 2026, gli Stati Uniti affronteranno un anno di importanti scadenze elettorali, con le elezioni di midterm che segnano un momento chiave per il futuro politico del paese. In questo contesto, saranno attesi anche i giudizi della Fed e le decisioni sui dazi commerciali che potrebbero influenzare significativamente l’andamento economico e le prospettive di Donald Trump. Un anno di passaggi cruciali per la politica e l’economia statunitense.

Il 2026 sarà un anno che si concluderà con le elezioni di midterm, un passaggio cruciale per l’altra metà del mandato di Donald Trump. Ma prima l’anno si aprirà con due importanti sentenze della Corte Suprema che potranno avere un impatto determinante sul futuro dell’Amministrazione e anche sulle elezioni di novembre per il rinnovo del Congresso e di un terzo del Senato: sono i giudizi sul licenziamento di Lisa Cook dal board della Fed e quello sulla legittimità dei dazi. In quest’ultimo caso i giudici, che hanno già ascoltato a novembre le argomentazioni orali esprimendo scetticismo sulle posizioni dell’Amministrazione, dovranno decidere se il Presidente degli Stati Uniti può imporre delle tasse come i dazi in virtù dell’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), una legge del 1977 che conferisce dei poteri in caso di un’emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dazi e Fed, i giudizi supremi che aspettano Trump nel 2026

