In una partita difficile a Tizi-Ouzou, la ricezione ha complicato la prestazione di Davyskiba. Nonostante le difficoltà, Bento merita maggiore considerazione per il suo contributo. Amir, al suo ventesimo compleanno, dimostra di avere ancora margini di miglioramento per gestire al meglio il gioco. Un momento di riflessione per la squadra, che deve trovare nuove soluzioni per affrontare le sfide future.

TIZI-OUALOU 5 (att. 75% su 4, 1 b.s.) – La ricezione non è che lo aiuti, però anche in queste condizioni Amir – che oggi compie vent’anni, e quindi ha il mondo in mano – deve giostrare il gioco con più brillantezza. GIRAUDO sv – Pochi passaggi nel doppio cambio. BUCHEGGER 5,5 (att. 41% su 22 con 3 err. e 3 muri sub., 3 ace, 5 b.s., 1 muro) – Cade e si rialza, complessivamente non molla, però non riesce a spostare l’asse della partita. IKHBAYRI 5,5 (att. 43% su 7 con 1 err. e 1 muro sub., 1 b.s.) – Entra come una furia, schianta tre palloni. Dura poco. L. PORRO 5 (att. 32% su 19 con 4 muri sub., ric. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davyskiba da dimenticare, Bento merita maggior spazio

Leggi anche: Davyskiba non è mai in partita. Porro gioca da veterano

Leggi anche: “Bella dentro”: l'invito a non dimenticare che, anche nei luoghi più difficili, c’è sempre una luce che merita di essere riaccesa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Davyskiba da dimenticare, Bento merita maggior spazio.

Davyskiba da dimenticare, Bento merita maggior spazio - ) – Considerata la certezza del suo addio, gli resta ora solo la corsa- msn.com