Dan e Dav | il cartoon esagerato Il Conclave la guerra Milano Il 2025 in un concentrato pungente

Dan e Dav, i gemelli milanesi Daniele e Davide Ratti, sono gli autori di un cartoon che ripercorre il 2025 in modo satirico e incisivo. Attraverso un’interpretazione volutamente esagerata, il loro lavoro combina riferimenti al Conclave, alla guerra e a Milano, offrendo una lettura critica e originale degli eventi più significativi dell’anno. Un format che unisce l’ironia alla riflessione, in un’analisi visiva del nostro tempo.

Tutto il 2025 in un cartone animato. "Un cartoon volutamente esagerato": la premessa di Dan e Dav, al secolo Daniele e Davide Ratti, gemelli animatori e illustratori milanesi. Che come ormai da tradizione, prima dello scoccare della mezzanotte, lanciano il video di fine anno. Un riassunto "ancora più pungente e dissacrante degli anni passati, che tocca temi delicati e anche un po' tabù", confessano gli autori. D'altronde ci si è messa la storia in mezzo a sparigliare le carte in tavola. Con il Conclave, con la guerra e la ricerca (più o meno convinta) della pace. Ci sono flottille e manifestazioni di piazza tra i personaggi che sono venuti a mancare in questi 12 mesi, da Papa Francesco a Ornella Vanoni, passando da Re Giorgio.

