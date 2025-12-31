Il 2023 si configura come un anno ricco di eventi significativi per i membri della monarchia e figure di rilievo. Dall’incontro di Carlo e Camilla con due pontefici alla rinascita di Kate Middleton, passando anche per il crollo di Andrea, si delineano momenti che meritano attenzione. Questo riepilogo offre una panoramica chiara e obiettiva di un anno ancora da interpretare, evidenziando le tappe più rilevanti e il loro impatto sul panorama reale.

Ci sono annate, per i royal, indimenticabili, in senso positivo. Il 2011, ad esempio, quando il principe William e Kate Middleton si sposarono rafforzando parecchio l'immagine pubblica della monarchia. Ce ne sono altre, invece, da dimenticare completamente. Una su tutte, il 2024, quando sia re Carlo che la principessa del Galles hanno scoperto di avere un cancro e hanno dovuto affrontare, con fatica, le relative cure. Tra i due estremi, ci sono le vie di mezzo. E il 2025, prossimo a concludersi, rientra in questa categoria. Un anno che, per i Windsor, è stato senza infamia e senza lode. Senza grandi gioie ma nemmeno grandi dolori.

Dall'incontro di Carlo e Camilla con due pontefici alla rinascita di Kate Middleton al crollo di Andrea: il riassunto di un anno ancora da decifrare

Leggi anche: Ci sono Kate Middleton e la regina Camilla dietro la decisione di Re Carlo di togliere i titoli al fratello Andrea

Leggi anche: Re Carlo, il ricevimento a Palazzo senza Kate Middleton e la tiara della discordia di Camilla

