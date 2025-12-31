Dalle guerre al lavoro Restiamo umani

Durante le festività natalizie, è comune lasciarsi coinvolgere dai tradizionali rituali di luci, brindisi e convivialità. Tuttavia, è importante ricordare che dietro le celebrazioni si celano anche realtà complesse, come i conflitti e le sfide quotidiane. Restare umani significa riconoscere queste differenze e mantenere un atteggiamento di consapevolezza e rispetto, anche nel periodo più gioioso dell’anno.

Nava* Ci sono Natali in cui potresti limitarti al rito: le luci, i brindisi, le tavole piene, gli auguri in serie. E poi ci sono Natali in cui qualcosa ti entra dentro e non ti lascia più la possibilità di vivere come prima. Ho letto la testimonianza di Shrouq Aila, giornalista di Gaza. E mentre fuori c’è aria di Natale, lei racconta una frase che ti disarma: quando arriva un cessate il fuoco, non finisce tutto. Inizia “un’altra guerra”. Quella del dopo. Il dopo è imparare a vivere nella distruzione, senza le persone amate, con la mente a pezzi, con il futuro che non si lascia afferrare. Ecco: oggi vorrei stare lì, nel dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle guerre al lavoro. Restiamo umani Leggi anche: A Casoli la proiezione del documentario “Restiamo umani. La storia di Vittorio Arrigoni” Leggi anche: Mattarella: 'vittime guerre riguardano ciascuno di noi se siamo esseri umani' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dalle guerre al lavoro. Restiamo umani. ’Restiamo umani’. Flash mob a favore della Global Sumud Flotilla - 30 alle 12, in piazza a Mare a Follonica, l’Associazione ’Restiamo Umani’ organizza un flash mob a sostegno della ’Global Sumud Flotilla’. lanazione.it La scena proibita di Halil e S?la: il set che ha cambiato tutto Al termine di un anno ancora segnato da guerre e conflitti, da aumento della povertà e dell’insicurezza sociale, da disuguaglianze e da un livello sempre più insostenibile di concentrazione delle ricchezze in mano di pochissimi potenti, un anno in cui il lavoro - facebook.com facebook #lavoro #morti #anno2025 E' finita la #guerra Oggi per @repubblica (fonte: Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico resp. sicurezza). x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.