Dall'alba al tramonto, l’attenzione ai dettagli fa la differenza. Nell’Inverno 2025, il tocco distintivo nel look non si trova nelle tendenze più vistose, ma nei piccoli elementi eleganti e raffinati. I collant in pizzo, sempre apprezzati, si confermano un dettaglio capace di aggiungere stile e sobrietà a ogni outfit, dimostrando come la moda possa essere fatta di scelte semplici ma di carattere.

L ‘originalità, si sa, si nasconde nei dettagli. Nell’ Inverno 2025, non a caso, l’elemento destinato a fare la differenza nel look non è un abbinamento audace o un’It Bag scenografica, bensì i sempre desideratissimi collant in pizzo. Come abbinare gli stivali in suede: 5 outfit imperdibili per la stagione fredda X In sfumature di nero, bianco, bordeaux e rosso, i collant in pizzo conquistano il cuore (e il guardaroba) di fashioniste di ogni età. Insieme a tubini, gonne a matita e mini skirt ricercate, le calze dalla trama lavorata si fanno portavoci di una femminilità contemporanea, a tratti sensuale, sempre sofisticata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

