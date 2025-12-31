Dalla visita dei reali d' Inghilterra alla promozione del Forlì dal lascito di Chiara alla forza di Virginia | un anno di notizie

Un anno di notizie: dai momenti storici dei reali d'Inghilterra alle iniziative sportive del Forlì, dal lascito di Chiara alla determinazione di Virginia. Forlì ha attraversato un 2025 ricco di eventi e sfide, testimonianza della sua resilienza e vitalità. Un bilancio di un anno che ha rafforzato il senso di comunità e di continuità, lasciando spazio alle storie che hanno caratterizzato questa città.

Cara Forlì, quante ne hai viste e quante ne hai vissute in questo 2025 che volge al termine.Hai trattenuto il fiato davanti a sfide che sembravano più grandi di te. Hai riso, ma hai anche sofferto. Ti guardi allo specchio e ti scopri cambiata: a volte più forte, a volte più fragile, sicuramente.

