In Svizzera, l'azienda Amom ha comunicato la cessazione dell’attività, portando a un licenziamento collettivo di 70 lavoratori. Un messaggio di auguri virtuale è stato inviato da Mendrisio, segnando un momento difficile per i dipendenti coinvolti. Questa decisione evidenzia le sfide del settore e le conseguenze delle dinamiche economiche attuali.

Cessazione dell’attività e licenziamento collettivo dei 70 operai Il virtuale biglietto di auguri è arrivato da Mendrisio, Svizzera. Auguri e addio: lei è licenziato. La pratica burocratica è stata avviata da Confindustria: licenziamento collettivo dei 70 dipendenti della Amom. La vertenza nell’azienda di Badia al Pino è finita nel peggiore dei modi. Nel penultimo giorno dell’anno la multinazionale Oerlikon-Riri ha organizzato una riunione da remoto con i dipendenti e gli ha comunicato che era finita. Cessazione dell’attività e licenziamento per tutti. Gianni Rialti “La Oerlikon-Riri evidentemente non ama la Toscana – commenta Gianni Rialti, dirigente Fiom Cgil Un anno e mezzo fa era stata la volta della FCM di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Dalla Svizzera senza amore: auguri e addio ai lavoratori della Amom

