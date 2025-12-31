Dalla magica Focarazza a Saturnia fino al tuffo in mare a Follonica.

La provincia si appresta a concludere il 2024 e ad accogliere il nuovo anno con un calendario di eventi vario e diffuso. Dalle celebrazioni in piazza alla scoperta di tradizioni e cultura locale, passando per momenti di relax e natura, queste occasioni offrono un'opportunità per vivere il territorio in modo autentico e partecipato. Un modo per concludere l’anno e iniziarne uno nuovo all’insegna della storia e delle tradizioni.

La provincia si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un calendario di appuntamenti diffusi, che spaziano dalle grandi feste in piazza agli eventi più intimi, passando per musica, tradizioni popolari e cultura. Dal mare all’entroterra, il Capodanno si conferma un momento di comunità e condivisione. Ad Albinia, il San Silvestro prende una forma originale e raccolta con "Natale con i tuoi, Capodanno con gli gnocchi", l’evento ospitato da Casa Creature Creative. A partire dalle 20.30 del 31 dicembre e fino all’alba, va in scena "Cibo Angelico", una narrazione teatrale di e con Mariella Fabbris, liberamente ispirata a I volatili del Beato Angelico di Antonio Tabucchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

