Dalla famiglia nel bosco a Garlasco | cinque cose del 2025 che ci saremmo risparmiati volentieri

Nel 2025, abbiamo assistito a episodi e tendenze che avremmo preferito evitare, come la spettacolarizzazione di temi delicati e l’aumento di comportamenti dannosi nelle città. Questo testo propone una riflessione su cinque aspetti che, se evitati, avrebbero potuto rendere l’anno più equilibrato e rispettoso. Un’analisi sobria delle problematiche sociali e delle sfide affrontate nel corso dell’anno.

Femminicidi trattati come fossero Il Trono di Spade, famiglie problematiche raccontate con toni da fiaba, vigilantes nelle metro che fanno solo danni, narrazioni tossiche e influattiviste: cosa avremmo preferito non vedere nel 2025.

Bambini della famiglia nel bosco verso scuola pubblica da gennaio, cosa può cambiare per il ricongiungimento - I bambini della famiglia nel bosco potrebbero iniziare a frequentare la scuola pubblica da gennaio, nonostante i genitori preferiscano l'homeschooling ... virgilio.it

FAMIGLIA NEL BOSCO/ Genitorialità Nathan e Catherine resta sospesa: tribunale respinge richiesta legali - Gli ultimi aggiornamenti sulla famiglia nel bosco con il tribunale che ha respinto la richiesta dei legali che volevano riabilitare i genitori ... ilsussidiario.net

“Nel caso della famiglia del bosco si mette in discussione un modello di vita” Stefano Zecchi a #zonabianca - facebook.com facebook

Nel caso della famiglia del bosco c’è un tentativo di sottrarsi a una società consumista che, a volte, fa peggio ai bambini" Paolo Cento a #zonabianca x.com

