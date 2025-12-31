Dalla cittadinella di Mr Prada ai lingotti d' oro fino ai vigili del fuoco morti per glioblastoma | i dossier più letti del 2025

Nel 2025, Arezzo Notizie ha raccontato un anno ricco di eventi e approfondimenti, dai temi più leggeri a quelli più delicati. Attraverso i suoi dossier, ha cercato di offrire un’analisi accurata e obiettiva delle vicende che hanno coinvolto la nostra comunità e oltre, offrendo ai lettori uno sguardo approfondito sulla realtà che ci circonda.

