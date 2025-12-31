Dalla Cittadella dello Sport a piazza Sant’Antonio | ecco le opere previste nel 2026
Nel 2026 sono previste diverse opere pubbliche a Trieste, tra cui la riqualificazione di piazza Unità, interventi nel Porto Vecchio, la Cittadella dello Sport e la sistemazione di piazza Sant’Antonio. Il sindaco Dipiazza ha espresso ottimismo riguardo a queste iniziative, considerate importanti per lo sviluppo urbano della città. Di seguito, un riepilogo delle principali opere programmate per il prossimo anno.
“Sarà un anno fantastico”, dichiara il sindaco Dipiazza, riferendosi con ottimismo al 2026, elencando a margine di una conferenza stampa le principali opere pubbliche previste nel 2026, tra cui piazza Unità, parte del Porto Vecchio e piazza Sant'Antonio. vediamole nel dettaglio.La Cittadella e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
