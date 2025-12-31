Dalla Cittadella dello Sport a piazza Sant’Antonio | ecco le opere previste nel 2026

Nel 2026 sono previste diverse opere pubbliche a Trieste, tra cui la riqualificazione di piazza Unità, interventi nel Porto Vecchio, la Cittadella dello Sport e la sistemazione di piazza Sant’Antonio. Il sindaco Dipiazza ha espresso ottimismo riguardo a queste iniziative, considerate importanti per lo sviluppo urbano della città. Di seguito, un riepilogo delle principali opere programmate per il prossimo anno.

