Dalla cartolina ad oggi Oltre un secolo di storia e di abitudini cambiate

Fino a martedì 6 gennaio le sale di Palazzo Medici Riccardi in via Ginori 14 ospitano la mostra " Storia della Cartolina. Evoluzione della comunicazione ". Un percorso che attraversa oltre un secolo e mezzo di storia, dal 1869 – anno di nascita della prima cartolina postale – fino alle produzioni contemporanee, per raccontare come è cambiato il nostro modo di comunicare, scrivere, ricordare. Un viaggio fatto di immagini piccole e preziose, capace di riportare alla luce gesti semplici come mettere nero su bianco un pensiero, scegliere una foto e attendere il tempo della consegna. La mostra, a ingresso gratuito, celebra la cartolina non solo come oggetto da collezione, ma come mezzo che ha accompagnato la vita sociale e culturale d'Europa.

Storia della cartolina, in mostra a Firenze un viaggio di oltre un secolo - Un viaggio nel tempo che, partendo dal 1869, anno di nascita della cartolina postale, arriva fino ai giorni nostri: è la mostra 'Storia della Cartolina.

