Dalla carta stampata alla tv | il flop totale di Giannini

Nel panorama televisivo del 2025, Circo Massimo, condotto da Massimo Giannini su Nove, si è rivelato un insuccesso. La trasmissione, presentata come un talk senza risse né politici, ha avuto un avvio deludente, evidenziando le difficoltà di un progetto che non ha incontrato il favore del pubblico. Un esempio di come anche un nome noto possa non garantire il successo in un mercato sempre più competitivo.

Uno dei flop televisivi più cocenti del 2025 è senz'altro Circo Massimo. In onda sul Nove in prima serata la trasmissione condotta da Massimo Giannini, che egli definiva «un talk per capire senza risse né politici», è partita l'8 ottobre dall'1.5% di share per chiudere il 29 all'1.1%. Preceduta da una presentazione allo 0.9%, battuta dai programmi degli altri otto canali generalisti e superata finanche dai film di 20, RaiMovie e Iris. Un fiasco conclamato sullo stesso canale dove Giannini presenzia ogni domenica nel salottino di Fabio Fazio, uno spazio politicamente corretto volto a insegnarci il pensiero «buono e giusto» sui fatti di attualità, dalle guerre a Garlasco passando per la finanziaria.

