La regione della Versilia si prepara a concludere l’anno con una serie di eventi e feste tradizionali, tra cui il celebre S.Silvestro alla Capannina di Forte dei Marmi. Con il passare del tempo, alcuni simboli della movida locale, come Jerry Calà, riflettono sui cambiamenti e sull’evoluzione delle celebrazioni di Capodanno in questa zona. Un’occasione per vivere un momento di aggregazione e tradizione in un contesto che si rinnova nel rispetto delle radici.

Versilia, 31 dicembre 2025 – Decine di S.Silvestro in Versilia, a far divertire tutti con la sua festa cult alla Capannina di Forte dei Marmi. Stanotte Jerry Calà non ci sarà sul mitico palco che ha fatto la storia del costume italiano per augurare buon 2026. L’amata Versilia per la prima volta non ha stelle e vedettes nella notte più pazza dell’anno. E pensare che questa spiaggia tra le Apuane era la capitale italiana del Capodanno: dal periodo ruggente passando per le dirette Rai dalla Bussola e per i tantissimi ritrovi che per S. Silvestro si contendevano i nomi più prestigiosi. Ora la musica è finita o quasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Capannina alla Bussola, la Versilia chiude a Capodanno. Jerry Calà: “I tempi di Sapore di Mare sono finiti”

