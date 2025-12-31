Dal monito ai potenti per la pace all’appello ai giovani | il discorso di fine di Mattarella Il video integrale
Il discorso di fine mandato di Mattarella affronta temi fondamentali come la pace, la responsabilità dei leader e il ruolo dei giovani. Un monito ai potenti a mettere da parte gli interessi e favorire la convivenza, e un invito ai giovani a impegnarsi con coraggio e determinazione. Di seguito, il video integrale del suo intervento, che invita alla riflessione e alla consapevolezza civica.
Dal monito ai potenti, rei di “negare la pace perché si sente più forte”, all’appello ai giovani al “non rassegnarsi” e a essere “esigenti e coraggiosi”. Sergio Mattarella ha tenuto il discorso di fine anno: 14 minuti in cui il presidente della Repubblica ha parlato della guerra in Ucraina, del conflitto a Gaza. Ma anche dell’imminente anniversario che nel 2026 segnerà gli 80 anni della Repubblica italiana. Infine un appello ai giovani: “Siate esigenti, coraggiosi, scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna” L'articolo Dal monito ai potenti per la pace all’appello ai giovani: il discorso di fine di Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Il discorso integrale di fine anno di Mattarella: la pace, la coesione sociale, le donne e i giovani
Leggi anche: Il discorso di fine anno 2025 di Sergio Mattarella, focus su giovani, partecipazione civica, guerre, pace e coesione sociale - VIDEO
Leone XIV, Salvini: Suo monito su pace per potenti Terra - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
Stile TV. . Napoli, monito degli artificieri su botti inesplosi: "Mai raccoglierli da terra" - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.