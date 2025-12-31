Dal monito ai potenti per la pace all’appello ai giovani | il discorso di fine di Mattarella Il video integrale

Il discorso di fine mandato di Mattarella affronta temi fondamentali come la pace, la responsabilità dei leader e il ruolo dei giovani. Un monito ai potenti a mettere da parte gli interessi e favorire la convivenza, e un invito ai giovani a impegnarsi con coraggio e determinazione. Di seguito, il video integrale del suo intervento, che invita alla riflessione e alla consapevolezza civica.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.