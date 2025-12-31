Dal campo di battaglia al focolare | Lumi a olio con le bombe a mano Così le armi diventano utensili

La mostra ‘Dal fronte al focolare’ al Museo della Guerra di Castel del Rio ha attirato numerosi visitatori, evidenziando l’interesse per le pratiche di riuso delle armi durante i conflitti. Attraverso esposizioni di oggetti come lumi a olio realizzati con bombe a mano, il percorso illustra come strumenti di guerra possano essere trasformati in utensili utili nella vita quotidiana, offrendo uno sguardo sobrio su un aspetto spesso poco conosciuto della storia bellica.

Castel Del Rio, 31 dicembre 2025 – Il successo di pubblico di domenica scorsa, con le visite guidate gratuite alla mostra ‘Dal fronte al Focolare’ al Museo della Guerra di Castel del Rio, ha riacceso i riflettori sull’importanza di una delle collezioni permanenti più importanti al mondo di riutilizzi bellici. Un’esposizione di ben 1.100 oggetti originali dall’Unità d’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che interessò anche la vallata del Santerno con il passaggio del fronte e la vicina Linea Gotica, inaugurata nei piani alti di Palazzo Alidosi nel 2017. Un patrimonio inestimabile di materiali che, dopo il conflitto, sono stati riutilizzati e trasformati per la vita civile di quelle popolazioni alle prese con stenti ed enormi ristrettezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

