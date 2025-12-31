Dal Bangladesh inseguendo un sogno Il Levanto punta sui gol di Hossain | Sento fiducia massimo impegno

Dal Bangladesh al campionato italiano, Hossain Soyad Sakhawat, noto come ’Ishan’, si prepara a dimostrare il suo valore con il Levanto Calcio. Con fiducia e determinazione, il giovane attaccante punta a contribuire al successo della squadra, mettendo in campo impegno e dedizione. Un percorso di crescita che unisce passione e ambizione, con l’obiettivo di farsi spazio nel calcio italiano.

Hossain Soyad Sakhawat, ’Ishan’ per gli amici, è pronto a mettersi in evidenza nel calcio italiano e a fare la differenza nell’attacco del Levanto Calcio. Appena diciottenne, originario del Bangladesh, è stato scelto dalla società levantese per dare il proprio prezioso contributo nella Juniores, pur strizzando l’occhio alla prima squadra in Promozione. La tua strada come si è incrociata con quella del Levanto? "È stato un colpo di fortuna. Stavo cercando da tempo una squadra, mi allenavo prima da solo e poi con un mio amico. Non è stato facile trovare un club, anche perché non sapevo bene come funzionasse in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

