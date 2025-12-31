Dal 2026 il gasolio costerà di più | di quanto aumentano le accise

A partire dal 2026, le accise sul gasolio in Italia subiranno un aumento, interessando circa 17 milioni di automobilisti. Questa misura, prevista dal governo, mira a uniformare la tassazione tra benzina e diesel. L’incremento entrerà in vigore dal primo gennaio e avrà conseguenze sui costi di carburante per le famiglie e le imprese.

Il 2026 si aprirà con un rincaro per circa 17 milioni di automobilisti in Italia. È infatti previsto a partire dal primo gennaio l'aumento delle accise sul gasolio in virtù di un riallineamento voluto dal governo per quanto riguarda la tassazione della benzina e del diesel. Per quest'ultimo è previsto un surplus pari a 4,05 centesimi al litro, mentre per la prima è in programma una diminuzione della stessa cifra. L'intento è quello di ridurre i «sussidi ambientalmente dannosi», ossia gli incentivi economici statali che tendono a favorire attività potenzialmente dannose per l'ambiente. Il Codacons ha calcolato per le casse dello Stato un incremento delle entrate pari a 552 milioni di euro nel 2026.

