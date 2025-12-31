Dal 1° gennaio 2026 aumentano le sigarette | la tabella dei rincari pacchetto per pacchetto

A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore gli aumenti delle accise sulle sigarette e sul tabacco, previsti dalla nuova Legge di Bilancio. Questa modifica comporterà un incremento dei prezzi dei pacchetti di sigarette, interessando milioni di fumatori in Italia. Di seguito, si presenta la tabella con i rincari dettagliati per ogni tipologia di prodotto.

Dal 1° gennaio 2026 fumare costerà di più. Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio scattano infatti gli aumenti sulle accise delle sigarette e del tabacco, con rincari che interesseranno milioni di fumatori italiani. L’aumento non sarà uguale per tutti i prodotti: le sigarette tradizionali subiranno un rincaro medio di circa 14-15 centesimi a pacchetto già dal 2026, mentre il tabacco trinciato per rollare sarà colpito in modo più pesante. Incrementi più contenuti sono previsti per il tabacco riscaldato e per le sigarette elettroniche. Il governo ha previsto aumenti progressivi fino al 2028, con un gettito complessivo stimato in circa 1,5 miliardi di euro in tre anni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

