Dal 1° gennaio 2026 aumenta il prezzo delle sigarette | la tabella dei rincari per pacchetto
A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette. Le sigarette industriali subiranno un incremento di circa 15 centesimi per pacchetto, mentre il tabacco trinciato aumenterà di circa 50 centesimi. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di aggiornamenti tariffari che interesseranno il settore, influendo sui costi per i consumatori.
Dal 1° gennaio 2026 scattano gli aumenti sulle sigarette: i nuovi prezzi al pacchetto saranno di circa 15 centesimi più alti per le sigarette 'industriali' e circa 50 centesimi in più per il tabacco trinciato. Rincari più limitati per le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato. Ecco la tabella ufficiale con i nuovi prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
