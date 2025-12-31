Dal 1° gennaio 2026 aumenta il prezzo delle sigarette | la tabella dei rincari per pacchetto

A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette. Le sigarette industriali subiranno un incremento di circa 15 centesimi per pacchetto, mentre il tabacco trinciato aumenterà di circa 50 centesimi. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di aggiornamenti tariffari che interesseranno il settore, influendo sui costi per i consumatori.

Dal 1° gennaio 2026 scattano gli aumenti sulle sigarette: i nuovi prezzi al pacchetto saranno di circa 15 centesimi più alti per le sigarette 'industriali' e circa 50 centesimi in più per il tabacco trinciato. Rincari più limitati per le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato. Ecco la tabella ufficiale con i nuovi prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Quanto aumenta il prezzo delle sigarette nel 2026 e quando scatteranno rincari più salati

Leggi anche: Di quanto aumenta il prezzo delle sigarette nel 2026, in Manovra rincari per i prossimi tre anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pensioni le novità dal 1° gennaio 2026 | chi viene beffato; Isee dal 1° gennaio 2026 cambia quasi tutto | prima casa fuori dal calcolo a Messina; Autostrade aumenti sul pedaggio dal 1° gennaio | quanto costerà in più; Pensioni 2026 rivalutazione | ecco i nuovi importi Inps dal 1° gennaio.

Tutte le nuove tasse del 2026, cosa cambia con la legge di Bilancio approvata - La Manovra 2026 porta aumenti su Rc auto, diesel, sigarette e affitti brevi. quifinanza.it