Dakar – Al via la rivoluzione della categoria Stock

A Dakar prende il via la nuova stagione della categoria Stock, con Toyota e Defender impegnate in una sfida rinnovata. Il recente regolamento ha introdotto cambiamenti significativi, offrendo nuove opportunità alle vetture di serie. Questa evoluzione mira a valorizzare le caratteristiche di affidabilità e prestazioni dei modelli di produzione, rendendo la competizione ancora più interessante e competitiva.

Toyota e Defender pronte alla sfida nella categoria delle vetture di serie, il cui nuovo regolamento ha dato nuova linfa. Costi ridotti, auto performanti e piloti di livello sono la ricetta per il futuro della Stock. La categoria Stock del Dakar si prepara a vivere una vera rinascita nel 2026. Riservata ai veicoli molto vicini .

