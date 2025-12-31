Dai cammini per i pellegrini allo psicologo in azienda | tutte le micro-misure della manovra 2026

La manovra 2026, ora legge, presenta numerose micro-misure con un valore massimo di 2 milioni di euro. Tra queste, risorse per i cammini dei pellegrini, l’implementazione dello psicologo in azienda e iniziative contro l’antisemitismo. Questi interventi mirano a sostenere settori specifici attraverso finanziamenti mirati, contribuendo a rispondere a bisogni sociali e culturali del paese.

Manovra, non solo Irpef e affitti brevi. Dallo psicologo ai cammini religiosi, dallo sport ai giochi: tutte le 'micro-misure' - Non ci sono soltanto le pensioni, il taglio dell'Irpef, il piano casa e gli affitti brevi e le tante misure di cui si è ampiamente parlato in queste settimane nella manovra da ... leggo.it

Cammini dei Pellegrini, 3 milioni di euro per i percorsi pronti per il Giubileo - Via libera dalla giunta capitolina al progetto di riqualificazione dei Cammini dei Pellegrini, inserito nel programma degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo. romatoday.it

