Dai -10 ai 40.2°C il meteo nel 2025 in Liguria

Nel 2025, la Liguria ha registrato temperature che variano da -10 a 40,2°C. Arpal ha pubblicato le analisi mensili, offrendo una panoramica dettagliata delle condizioni climatiche dell'anno appena concluso, utile per comprendere le tendenze e i cambiamenti nel territorio regionale.

