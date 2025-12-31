Dai -10 ai 40.2°C il meteo nel 2025 in Liguria

Da genovatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la Liguria ha registrato temperature che variano da -10 a 40,2°C. Arpal ha pubblicato le analisi mensili, offrendo una panoramica dettagliata delle condizioni climatiche dell'anno appena concluso, utile per comprendere le tendenze e i cambiamenti nel territorio regionale.

L'anno sta per andare in archivio e come sempre Arpal ha reso noti dati e analisi meteo dei 12 mesi che si chiudono. Nel corso del 2025 - spiegano dall'agenzia -, l’andamento meteorologico sulla Liguria ha mostrato caratteristiche coerenti con le tendenze osservate negli ultimi anni, confermando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

dai 10 ai 402176c il meteo nel 2025 in liguria

© Genovatoday.it - Dai -10 ai 40.2°C, il meteo nel 2025 in Liguria

Leggi anche: Quasi 1 italiano su 10 è ancora vulnerabile al morbillo: i giovani dai 20 ai 40 anni sono l’anello debole

Leggi anche: Meteo in Liguria, allerta gialla: Fegino esondato, tromba d'aria nel Ponente di Genova, frana a Pegli. Rientrati i tre escursionisti dispersi ai Piani di Praglia | Foto, video e aggiornamenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.