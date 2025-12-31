Da San Giuliano a Ospedaletto | ritrovata Anita a 40 km di distanza raro pappagallo sparito a ottobre

Anita, il raro pappagallo scomparso a ottobre da San Giuliano Milanese, è stata ritrovata a Ospedaletto Lodigiano, a circa 40 km di distanza. Dopo due mesi di assenza, l’animale è stato rinvenuto nelle vicinanze di un’abitazione locale, grazie all’intervento delle autorità e alla collaborazione dei cittadini. La vicenda evidenzia l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali scomparse di animali domestici.

Ospedaletto Lodigiano (Lodi) – Ha percorso circa quaranta chilometri, scappando da un’abitazione di San Giuliano Milanese e per due mesi era letteralmente sparito nel nulla. U n raro esemplare di pappagallo della famiglia dei cacatuidi non era più tornato nella sua voliera dopo che la sua padrona, come faceva di solito, lo lasciava libero di volare per alcune ore nel parchetto sotto casa. Anita, questo il suo nome, aveva deciso di allontanarsi, forse spaventato da qualcosa oppure alla ricerca di compagnia. Le ricerche. Da quel momento, per la famiglia milanese era iniziato un incubo fatto di ricerche incessanti, appelli disperati sui social network e un passaparola che aveva coinvolto l’intera comunità e la locale tenenza dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

