Da Pippo Baudo a Giorgio Armani dalle Gemelle Kessler a Brigitte Bardot | tutti i vip che ci hanno lasciato nel 2025

Nel 2025 sono scomparsi numerosi personaggi noti che hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, della moda e dello spettacolo. Questo elenco ricostruisce le figure più rappresentative che ci hanno lasciato quest’anno, offrendo un quadro di chi ha contribuito a plasmare la cultura e l’immaginario collettivo nel corso degli anni.

Tantissimi i vip che ci hanno lasciato in questo 2025: figure di spicco che hanno fatto la storia e che rimarranno immortali nel ricordo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Da Pippo Baudo a Giorgio Armani, dalle Gemelle Kessler a Brigitte Bardot: tutti i vip che ci hanno lasciato nel 2025 Leggi anche: Le gemelle Kessler e la notte in albergo raccontata da Pippo Baudo: «Ormai non ci sta con la testa» Leggi anche: Gemelle Kessler, quella polemica con Pippo Baudo: “Non ci sta con la testa” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani; 2025, un anno di addii. Da Redford a Baudo, Vanoni e Bardot; 2026, arrivano quelli dedicati alle Olimpiadi, Francesco e Pippo Baudo; Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno di addii tra spettacolo, sport e cultura. Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani - Protagonisti della cultura, dello sport, del costume, veri e propri mostri sacri, entrati nell’immaginario collettivo e usciti di scena in questo 2025. rtl.it

Chi è morto nel 2025: elenco di tutti i personaggi famosi/ Da Papa Francesco a Pippo Baudo e Giorgio Armani - Chi è morto nel 2025, elenco chi sono i personaggi famosi deceduti: da Papa Francesco a Pippo Baudo e Giorgio Armani fino a Brigitte Bardot ... ilsussidiario.net

Celebrità (italiane e non) morte nel 2025: da Eleonora Giorgi e Ornella Vanoni a Beppe Vessicchio e Giorgio Armani, gli addii più dolorosi - Il 2025 sarà ricordato come l'anno di molti addii dolorosi. leggo.it

«Stavo in onda più ore di Pippo Baudo a vendere tutto, dalle padelle ai diamanti» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.