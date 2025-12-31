Da Garlasco alle proteste ProPal passando per due papi | cosa è successo nel 2025 in Italia

Il 2025 in Italia è stato un anno di eventi significativi, tra proteste come quelle di ProPal, importanti occasioni storiche e momenti di crisi. Tra le vicende, due papati e tragedie hanno segnato il paese, ma il risultato più importante è stato il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’UNESCO. Un anno che riflette le sfide e le conquiste di un’Italia in evoluzione, mantenendo saldi i propri valori culturali e tradizioni.

Soros e i ProPal: lo strano legame. Il denaro del magnate dietro le proteste globali - In molti si stupirebbero davanti al fatto che una realtà come la Open Society Foundation, fondata e gestita per anni da Geroge Soros, ebreo ... msn.com

Scala, in piazza protesta di proPal e lavoratori spettacolo - "I giudici hanno detto che è illegittimo il licenziamento della maschera che alla Scala ha gridato 'Palestina libera' e quindi urliamo insieme al teatro 'Palestina libera! ansa.it

