Da Garlasco a via Marsala | indagini e processi che hanno tinto di giallo il 2025

Nel 2025, le cronache italiane sono state segnate da numerosi casi di cronaca nera, tra cui omicidi e femminicidi che hanno coinvolto diverse città, da Garlasco a via Marsala. L’attenzione pubblica si è concentrata sui processi giudiziari di rilievo, come quelli relativi a Diana Pifferi e Giulia Tramontano, sottolineando l’importanza di un’attenta analisi degli eventi e delle indagini che hanno caratterizzato l’anno.

Mentre prosegue l’iter giudiziario di molti casi di omicidio che hanno scioccato l’opinione pubblica - come per esempio il processo di secondo grado per gli omicidi di Diana Pifferi o Giulia Tramontano - sono stati moltissimi gli avvenimenti che nel 2025 hanno riempito le pagine delle cronache, in particolare i femminicidi. Ma non sono mancati i cold case su cui si è tornati a investigare. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Probabilmente il caso di maggior interesse mediatico nel 2025 è rappresentato dalle nuove indagini sul delitto di Garlasco, partite il 25 marzo con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Garlasco a via Marsala: indagini e processi che hanno tinto di giallo il 2025 Leggi anche: “Hanno distrutto tutto”. Garlasco, giallo nel giallo: la scoperta fa rumore Leggi anche: Garlasco, quei capelli in bagno riaprono il giallo: indagini verso il momento cruciale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Da Garlasco a via Marsala: indagini e processi che hanno tinto di giallo il 2025. Delitto di Garlasco, il dettaglio che potrebbe rivoluzionare le indagini su Andrea Sempio - Delitto di Garlasco, Estathé e tracce di DNA tra i rifiuti: nuovi elementi chiave per ricostruire le ultime ore di Chiara Poggi e chiarire il ruolo di Stasi e Sempio. notizie.it

