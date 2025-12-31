Da Bellocchio a Garrone e Moretti gli intellettuali firmano una petizione contro lo sgombero di Spin Time

Diversi intellettuali italiani hanno sottoscritto una petizione per chiedere al Ministero dell’Interno di sospendere le procedure di sgombero di Spin Time, spazio occupato all’Esquilino. Artisti, scrittori, giornalisti e registi si uniscono così nel sostenere la difesa di un luogo simbolo di aggregazione e autogestione urbana. La loro posizione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di preservare questo spazio.

In difesa dell'occupazione di Spin Time all'Esquilino scendono in campo anche gli intellettuali. Artisti, scrittori, giornalisti, registi, musicisti e attori hanno firmato una petizione che chiede al ministero dell'Interno di fermare ogni procedimento nei confronti dello spazio di via di Santa.

