Da Babele alla Città Celeste lo spettacolo al Teatro dell' OPSA
Il 11 gennaio 2026 alle ore 18, il Teatro dell’OPSA di Sarmeola di Rubano ospiterà “Da Babele alla Città Celeste”. Questo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrocarcere Due Palazzi e dal Collegio Universitario Gregorianum di Padova, propone un percorso tra temi storici e spirituali, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso una rappresentazione originale.
Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18, il teatro dell’Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola di Rubano (Padova) ospiterà “Da Babele alla Città Celeste”, una produzione originale della Compagnia Teatrocarcere Due Palazzi e del Collegio Universitario Gregorianum di Padova.L’evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
