Curiosità l' Acchiappavip stana Mahmood prima del concerto di Capodanno
L'Acchiappavip Francesco Caterina, noto per le sue interviste esclusive, ha catturato un momento speciale con Mahmood prima del concerto di Capodanno in piazza della Libertà. Un’immagine che svela un incontro spontaneo e autentico tra due volti noti, evidenziando l’interesse di Caterina nel condividere questi attimi con il pubblico. Un ricordo semplice e sincero di un evento che ha coinvolto la comunità locale.
