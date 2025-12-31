Cure alternative l’appello a Schifani | Ampliare in Sicilia le patologie trattabili con i farmaci a base di cannabis

Il presidente del Senato, Schifani, ha sottolineato l’importanza di ampliare le patologie trattabili con i farmaci a base di cannabis in Sicilia. Attualmente, sono previste specifiche condizioni, ma si propone di includere ulteriori patologie per offrire nuove opportunità terapeutiche ai pazienti. Questa proposta mira a migliorare l’accesso alle cure alternative e a favorire un approccio più inclusivo e personalizzato nel trattamento di diverse patologie.

