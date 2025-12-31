Cronache Pastore | Per me l’MVP fino ad adesso è questo giocatore dell’Inter

Manuel Akanji si sta confermando come uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. Il difensore svizzero ha mostrato solidità e affidabilità, guadagnandosi l’attenzione di esperti e appassionati. La sua performance contribuisce significativamente al rendimento della squadra, rendendolo uno dei nomi più discussi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua crescita rappresenta un elemento chiave nel percorso nerazzurro di questa annata.

Pastore. Manuel Akanji sta attirando grandi attenzioni per la sua stagione con l’ Inter. Considerato da molti come uno dei punti di forza della squadra nerazzurra, il difensore svizzero ha conquistato riconoscimenti anche a livello mediatico. Giuseppe Pastore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, lo ha citato come “ miglior difensore del campionato e forse anche miglior giocatore del girone d’andata “. Secondo Pastore, Akanji si distingue non solo per la solidità difensiva, ma anche per qualità tecniche e intelligenza tattica: “ È un giocatore che ha piedi buoni, visione di gioco, esperienza e velocità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

