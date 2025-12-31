Cristante ritorno a Bergamo tra memoria e ambizione | Serve una prova vera

Bryan Cristante torna a Bergamo, città legata a momenti importanti della sua carriera, in una partita che racchiude ricordi e aspettative. La sfida contro l’Atalanta rappresenta un’opportunità per dimostrare maturità e determinazione, seguendo le parole di Cristante stesso: “Serve una prova vera”. Un incontro che unisce passato e presente, con l’obiettivo di affrontare con serietà e concentrazione un impegno di grande valore.

La sfida contro l’ Atalanta è una partita che porta con sé ricordi forti e significati profondi. Non soltanto per Gian Piero Gasperini, ma anche per Bryan Cristante, che a Bergamo ha vissuto una delle svolte più importanti della propria carriera. Insieme a lui, tra gli ex della gara, anche Gianluca Mancini, altro volto noto al pubblico nerazzurro. Intervistato da Sky Sport, Cristante ha fatto il punto sul momento della Roma, reduce da un 2025 chiuso al vertice dell’anno solare. Un dato che non assegna trofei, ma che pesa sul piano mentale. “Essere primi nell’anno solare significa che siamo sulla buona strada. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

