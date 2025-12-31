Cremonese e Toppetti sull' ex scuola di via Monte Siella | Sarà parzialmente demolita e adeguata
Gli assessori Alfredo Cremonese e Valeria Toppetti hanno risposto alle dichiarazioni di Piero Giampietro sul futuro dell’ex scuola di via Monte Siella. Secondo loro, l’intervento prevederà una parziale demolizione e un adeguamento dell’edificio, differenziandosi dalle ipotesi iniziali di demolizione totale e ricostruzione. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla riqualificazione dell’immobile, con l’obiettivo di garantire un intervento equilibrato e sostenibile.
Arrivano le repliche degli assessori Alfredo Cremonese e Valeria Toppetti in merito alle dichiarazioni del capogruppo del Pd in consiglio Piero Giampietro, riguardanti il futuro dell'ex scuola di via Monte Siella, che inizialmente sembrava potesse essere solo demolita e ricostruita, mentre invece. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Giampietro (Pd) contro la giunta Masci: "L'ex scuola di via Monte Siella può essere solo ristrutturata, serve chiarezza"
Leggi anche: Cpr, il Consiglio di Stato annulla parzialmente il decreto del Viminale: “Garantire assistenza adeguata”
Pescara: Ex scuola di via Monte Siella parzialmente demolita per ospitare sede di Pescara Energia – Assessori dichiarano..
Cremonese e Toppetti sull'ex scuola di via Monte Siella: "Sarà parzialmente demolita e adeguata" - Gli assessori comunali replica al Pd dopo le critiche sollevate da Piero Giampietro sulla questione della demolizione o semplice ristrutturazione dell'immobile ... ilpescara.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.