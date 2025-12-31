Cremonese e Toppetti sull' ex scuola di via Monte Siella | Sarà parzialmente demolita e adeguata

Gli assessori Alfredo Cremonese e Valeria Toppetti hanno risposto alle dichiarazioni di Piero Giampietro sul futuro dell’ex scuola di via Monte Siella. Secondo loro, l’intervento prevederà una parziale demolizione e un adeguamento dell’edificio, differenziandosi dalle ipotesi iniziali di demolizione totale e ricostruzione. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla riqualificazione dell’immobile, con l’obiettivo di garantire un intervento equilibrato e sostenibile.

