Cremonese e Toppetti sull' ex scuola di via Monte Siella | Sarà parzialmente demolita e adeguata

31 dic 2025

Gli assessori Alfredo Cremonese e Valeria Toppetti hanno risposto alle dichiarazioni di Piero Giampietro sul futuro dell’ex scuola di via Monte Siella. Secondo loro, l’intervento prevederà una parziale demolizione e un adeguamento dell’edificio, differenziandosi dalle ipotesi iniziali di demolizione totale e ricostruzione. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla riqualificazione dell’immobile, con l’obiettivo di garantire un intervento equilibrato e sostenibile.

Arrivano le repliche degli assessori Alfredo Cremonese e Valeria Toppetti in merito alle dichiarazioni del capogruppo del Pd in consiglio Piero Giampietro, riguardanti il futuro dell'ex scuola di via Monte Siella, che inizialmente sembrava potesse essere solo demolita e ricostruita, mentre invece. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

