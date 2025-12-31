Nel suo discorso di Capodanno, Putin si rivolge ai soldati, esprimendo fiducia e incoraggiamento. Augura a combattenti e comandanti un felice anno nuovo, sottolineando la convinzione nella vittoria e nel ruolo delle forze armate. Le parole mirano a rafforzare il senso di unità e determinazione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con il contesto istituzionale.

“Auguro a tutti i nostri combattenti e comandanti un felice anno nuovo! Crediamo in voi e nella nostra vittoria!”. Sottolinea ancora una volta la fiducia nel successo delle truppe in Ucraina il cpo del Cremlino Vladimir Putin che, nel tradizionale messaggio di Capodanno, ha rivolto auguri speciali ai soldati e ai comandanti impegnati nella guerra contro Kiev, definita come di consueto “operazione militare speciale”. E aggiunge che i russi continueranno a creare, a raggiungere i loro obiettivi e ad andare avanti, per il bene delle generazioni future, per il bene del loro grande Paese. “I partecipanti all’ operazione militare speciale stanno attualmente difendendo la verità e la giustizia, e la loro terra natale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

