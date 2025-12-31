Crediamo nella vittoria Putin pubblica il video di Capodanno

Nel suo messaggio di fine anno, Vladimir Putin ha rivolto un saluto alle forze armate russe, esprimendo fiducia nella vittoria e riconoscendo il sostegno di milioni di cittadini. Il presidente ha sottolineato l’unità del paese e l’importanza del ruolo delle forze militari in un momento di particolare significato simbolico come il Capodanno. Un messaggio che riflette la continuità delle politiche e delle prospettive del governo russo.

"Mi congratulo con tutti i nostri soldati e comandanti per l'imminente Capodanno. Crediamo in voi e nella nostra vittoria", così ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di fine anno, specificando che "milioni di persone in tutta la Russia, ve lo assicuro, sono con voi in questa notte di Capodanno. Vi pensano, provano empatia per voi, sperano in voi". Sull'anno nuovo Putin ha poi dichiarato: "Il futuro è davanti a noi e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento su noi stessi, su chi ci circonda, su chi ci è vicino e caro, e siamo sempre pronti a dare una mano.

