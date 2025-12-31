Secondo fonti ufficiali, gli Stati Uniti avrebbero condotto un attacco con droni contro un porto in Venezuela, ritenuto collegato al traffico di droga gestito dal regime di Maduro. L'operazione, attribuita alla Central Intelligence Agency, avrebbe provocato esplosioni nelle installazioni portuali, evidenziando le tensioni tra i due paesi e le tensioni sul controllo delle rotte illecite.

Un attacco con droni, guidati dalla Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, avrebbe fatto esplodere le installazioni di un porto in Venezuela. Secondo fonti dell’emittente americano Cnn, ripresi dal quotidiano The New York Times, l’operazione farebbe parte della campagna di pressione del governo di Donald Trump contro il regime di Nicolás Maduro, nell’ambito della battaglia contro la rete di narcotraffico regionale. L’esplosione sarebbe stata registrata la scorsa settimana e aveva come obiettivo colpire un magazzino utilizzato dall’organizzazione terroristica Tren de Aragua per lo stoccaggio e successivo carico di imbarcazioni con la droga destinata al territorio americano e non solo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Trump ha attaccato il porto della droga di Maduro

Leggi anche: La guerra segreta di Donald Trump ai cartelli della droga nei Caraibi: “Abbiamo attaccato un sottomarino del narcotraffico”

Leggi anche: Venezuela, Trump. "Se Maduro ha i giorni contati? Direi di sì" | Usa, esercitazioni di sbarco e infiltrazione dei Marines a Porto Rico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Russia, l’accusa a Kiev: “Ucraina ha attaccato casa di Putin”. Trump: “Molto male” (Adnkronos) - I droni ucraini contro la casa di Vladimir Putin Le accuse della Russia rischiano di azzoppare i negoziati per porre fine alla guerra con l'Ucraina. L'ottimismo parzi - facebook.com facebook

La Russia ha di nuovo attaccato Kiev, prima dell’incontro tra Trump e Zelensky x.com