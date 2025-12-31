Così stasera Mattarella può evitare la solita sbobba in tv

Se fosse Mattarella, questa sera potrebbe scegliere un tono più sobrio e diretto nel suo messaggio di fine anno, evitando formule stereotipate e retoriche. Un discorso autentico, semplice e sincero può rafforzare il senso di vicinanza con gli italiani, offrendo riflessione e conforto senza indulgere in inutili enfasi. Ecco alcuni suggerimenti per un messaggio che rispecchi la dignità e la sobrietà tipiche di un vero presidente.

Consigli non richiesti per un discorso da vero presidente. Se fossi Mattarella stasera cambierei registro nel messaggio di fine anno rivolto agli italiani. Dopo undici anni di discorsi sulla stessa linea se non sullo stesso copione, vale a dire il patriottismo della Costituzione, la Repubblica antifascista nata dalla Resistenza, l’Italia come concessionaria locale dell’Unione europea e lo Stato nazionale come un franchising del marchio Ue-Nato, cercherei di dire qualcosa di nuovo e di diverso, da un punto di vista generale. Non tornerei al patriottismo nazionale e non mi fermerei dentro i nostri confini, ma mi soffermerei su un’altra prospettiva più universale: l’umanità è in pericolo, rischia di perdersi e non poter tornare più indietro. 🔗 Leggi su Laverita.info

