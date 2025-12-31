Cosa sappiamo su Manus il nuovo progetto di Meta per creare Agenti IA autonomi
Manus è il recente progetto di Meta volto allo sviluppo di Agenti IA autonomi. Supportato da un investimento superiore a 2 miliardi di dollari, il progetto evidenzia l’impegno dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. Questa iniziativa suscita interesse su temi come innovazione tecnologica, strategie di investimento e le relazioni internazionali, in particolare con la Cina, nel contesto delle evoluzioni del settore digitale.
L’acquisizione da oltre 2 miliardi rafforza la strategia IA di Meta e riaccende il dibattito su tecnologia, investimenti e rapporti con la Cina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tecnologia, Meta spinge sull’IA: acquistato il chatbot rivale Manus
Leggi anche: Meta ha acquistato la startup di IA cinese Manus
