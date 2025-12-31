Cosa le ho chiesto prima di uscire con lei la frase shock Gela Stefano De Martino Impossibile!

Durante la puntata di Affari Tuoi del 30 dicembre, è stata protagonista una frase di Stefano De Martino che ha attirato l’attenzione: “Cosa le ho chiesto prima di uscire con lei”. La serata, ricca di momenti inaspettati, si è conclusa con la vittoria di Roberto, un pacchista delle Marche, che ha portato a casa 100mila euro. Un episodio che ha lasciato il pubblico con molte domande e curiosità.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 30 dicembre ha regalato al pubblico una serata ricca di colpi di scena, culminata con la vittoria di Roberto, pacchista della Regione Marche, che ha lasciato lo studio con 100mila euro. Prima di entrare nel vivo della sfida contro il dottore Pasquale Romano, il concorrente ha raccontato la propria storia personale, presentandosi al pubblico insieme alla fidanzata Gloria, presente al suo fianco in studio. Proprio durante questo momento introduttivo, una frase pronunciata da Roberto ha acceso il dibattito sui social, in particolare su X, dove ancora oggi si commenta quanto accaduto nell'access prime time di Rai1.

