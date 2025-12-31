Cosa ha funzionato nel 2025 anche se non sembra

Il 2025 potrebbe sembrare un anno da dimenticare, analizzando solo i titoli delle notizie. Tuttavia, spesso sono le sfumature e i dettagli nascosti a rivelare cosa abbia effettivamente funzionato o meno. Questa riflessione invita a guardare oltre la superficie, comprendendo che anche in periodi apparentemente meno significativi si celano elementi di valore e insegnamenti utili per il futuro.

Se ci basassimo solo sui titoli, il 2025 sembrerebbe un anno da archiviare in fretta, magari senza rileggere. Guerre, crisi, emergenze continue. E invece, mentre lo sguardo restava fisso sulle catastrofi, il mondo — silenziosamente, ostinatamente — ha continuato a fare quello che fa da secoli: provare a rimettere insieme i pezzi. E ve lo volevamo raccontare in 5 istantanee dal Pianeta che rinfrancano lo spirito. 1. Trattato globale per gli oceani. Il Trattato sull’Alto Mare ( Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ) ha raggiunto nel settembre 2025 la soglia delle 60 ratifiche, cioè il traguardo che attiva il conto alla rovescia per l’entrata in vigore. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cosa ha funzionato nel 2025 (anche se non sembra) Leggi anche: Conte chiaro nel post-partita, ecco cosa non ha funzionato col Benfica! L’ha detto in diretta Leggi anche: Strage di Castel d’Azzano, i familiari chiedono chiarezza: «Capire cosa non ha funzionato nel blitz» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bonus elettrodomestici; Tra accordi e blocchi: il bilancio del 2025 per l’oceano; Acconto Iva dicembre 2025: scadenza, come funziona e chi deve pagarlo; Il 2025 e il 2026: due anni che si incontrano sotto la regia di Trump. I Top della tecnologia 2025: cosa ha funzionato davvero - Scopri i Top della tecnologia 2025: da Nintendo Switch 2 che vince senza potenza, a Blackwell che ha reso l'AI una questione geopolitica. digitalic.it

Cosa è successo alla scuola italiana nel 2025? Tutti i top e flop dell’anno - Abbiamo selezionato per te quelli che secondo noi sono stati i principali top e flop dell’anno, dall’ultima m ... fanpage.it

Cosa non ha funzionato nel "progetto droni" di Amazon in Italia - commerce di Jeff Bezos fa marcia indietro e, forse, c'entrano alcuni accertamenti ... avvenire.it

Fai Questo a 20 anni e sarai Ricco!

(Marina Belotti) Cosa non ha funzionato contro l'Inter. E sabato c'è la Roma dell'ex Gasperini - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.