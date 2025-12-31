Cosa fare a Capodanno | tutti gli eventi tra novarese e Vco

Scopri gli eventi di Capodanno tra Novarese e VCO, tra feste in piazza, spettacoli e concerti. Un'occasione per salutare il nuovo anno in modo semplice e condiviso, con momenti di convivialità e tradizione. Trova l'evento che fa per te e inizia il 2025 con un ricordo speciale.

Feste in piazza, brindisi sotto le stelle, fuochi d'artificio. e poi concerti, spettacoli ed eventi per festeggiare insieme l'anno nuovo e salutare il 2025.Tra novarese e Vco sono diversi gli appuntamenti gratuiti per celebrare il Capodanno.Tornano anche quest'anno i fuochi d'artificio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

