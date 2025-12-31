Cosa dirà Mattarella nel discorso di fine anno 2025 | i temi dai giovani al lavoro

Nel suo discorso di fine anno 2025, il presidente Mattarella affronterà temi fondamentali come i giovani, il lavoro e il ruolo delle istituzioni. Verranno analizzate le sfide attuali e le prospettive future per l’Italia, con un focus sulla responsabilità collettiva e sulla speranza come motore di progresso. Un intervento volto a condividere riflessioni e stimoli per un anno di impegno e di crescita condivisa.

«La speranza siamo noi, il nostro impegno, la nostra libertà, le nostre scelte». Così Sergio Mattarella chiuse il tradizionale discorso di fine anno appena 12 mesi fa, augurando un sereno 2025 a tutta la popolazione italiana. Sarà il concetto da cui il capo dello Stato partirà anche stasera, 31 dicembre, a reti unificate dallo studio alla Vetrata del Quirinale per accogliere il 2026. Lo si potrà dunque ascoltare su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, ma anche Canale 5, Rete 4, La 7, SkyTg24 e Tv2000 oltre che sulle relative piattaforme streaming. Sul sito del governo ci sarà anche la trascrizione integrale dell'intero messaggio di auguri.

Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: orario e dove vederlo in tv. Focus su guerre, giovani e futuro - Il consueto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà trasmesso a reti unificate questa sera, mercoledì 31 dicembre. msn.com

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella: di cosa parlerà il presidente della Repubblica? Le anticipazioni - L’anno in corso sta per finire e, come accade ogni anno, il presidente della Repubblica terrà il proprio discorso alla popolazione. notizie.it

