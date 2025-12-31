Corvino colpisce ancora | Tiago Gabriel dal Portogallo alla vetrina delle big

Corvino colpisce ancora con la sua capacità di scoprire talenti. Questa volta, Tiago Gabriel, giovane centrocampista portoghese, entra nella vetrina delle grandi squadre italiane. La sua firma su un nuovo trasferimento testimonia l’attenta strategia di Pantaleo Corvino nel riconoscere potenziale e promuovere giovani promesse. Un ulteriore esempio di come il suo intuito continui a fare la differenza nel panorama del calcio italiano.

Quando c’è la firma di Pantaleo Corvino su un nome appena sbarcato in Serie A, la storia tende a ripetersi. Prima l’anonimato, poi la crescita silenziosa, infine l’interesse delle grandi. È un copione già visto e che oggi si ripropone con forza attorno a Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce, una delle rivelazioni più convincenti della stagione. Classe 2004, 21 anni compiuti a Santo Stefano, Tiago Gabriel è arrivato dal Portogallo senza clamore, ma ha impiegato pochissimo tempo per imporsi. Struttura, personalità, letture difensive e una maturità sorprendente per età e percorso: elementi che non sono passati inosservati nei radar delle grandi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

