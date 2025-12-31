Corriere dello Sport – l’alternativa per Sarri è Parisi

Il Corriere dello Sport segnala che, in vista del mercato, l’alternativa a Sarri potrebbe essere Parisi. La notizia si basa su indiscrezioni provenienti dalla Liguria, emerse durante il posticipo di campionato allo stadio Olimpico. Restano da verificare sviluppi e conferme ufficiali, mentre i tifosi seguono con attenzione le evoluzioni che potrebbero influenzare il futuro della squadra.

Spifferi dalla Liguria approfittando del posticipo di campionato allo stadio Olimpico. Lunedì mattina Diego Lopez, il ds del Genoa, ha incontrato Angelo Fabiani in un albergo romano, sede del ritiro del Grifone, vicino a via Veneto. Nuovo tentativo per Mandas, in uscita dalla Lazio, possibile obiettivo della Juve se Perin dovesse tornare a Marassi. La triangolazione dei portieri esiste, era una traccia già conosciuta e il club rossoblù, in trasferta a Roma, si è informato. È un fatto di cronaca, un altro capitolo di un intrigo foriero di altre potenziali trattative.

